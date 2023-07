Ambiente: Verini (Pd), ‘rapporto ecomafia 2023 conferma quadro preoccupante’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Ecomafia 2023, l’annuale rapporto di Lega Ambiente sulla criminalità ambientale ha fornito ancora una volta una fotografia, un quadro preoccupante e delle proposte concrete per prevenire e contrastare questi fenomeni. Che spesso coincidono con l’attività della criminalità organizzata. Il settore del cemento e delle opere pubbliche, quello legato al ciclo dei rifiuti (ma anche quelli legati agli incendi, all’agrialimentare ai crimini contro la fauna) sono ancora delle vere e proprie emergenze in termini di reati ed ecoreati. Per questo non vanno indeboliti – come purtroppo sta facendo questo Governo – gli strumenti e i presidi di contrasto e controllo”. Così il capogruppo PD in Antimafia Walter Verini, presente al convegno Ecomafia 2023.

“La riforma del codice degli appalti come licenziata, per esempio, presenta davvero grandi rischi, così come altre misure che rischiano di indebolire la lotta alla criminalità organizzata. Auspichiamo che l’allarme e le proposte di Lega Ambiente vengano ascoltate, per un Paese che pratica uno sviluppo che sia veloce, ma sostenibile. Che sia semplice ma fondato sul rispetto di regole e legalità”, conclude.