Ambiente: Wwf, volontari a Bresso per pulire sponde Seveso e piantare 100 arbusti forestali

Febbraio 16, 2023

Milano, 16 feb. (Adnkronos) – Sabato prossimo, 18 febbraio, il Comune di Bresso (Mi) ospiterà due diversi appuntamenti dedicati alla tutela e al ripristino del territorio. I volontari delle attività di ‘Puliamo l’Italia’, filone del progetto ‘RiPartyAmo’, nato dalla collaborazione tra WWF Italia, Intesa Sanpaolo e Jova Beach Party, metteranno in campo un’attività di pulizia dell’asta del fiume Seveso in area cittadina e un’attività di piantumazione. L’appuntamento per i volontari di tutte le età iscritti alla giornata sarà in via Borromeo, presso il parcheggio del centro sportivo comunale.

Obiettivo della giornata di pulizie sarà la raccolta di plastica e rifiuti vari lungo i margini del lungofiume Seveso verso sud, fino a lambire l’interno del Parco Nord Milano. Le pulizie si estenderanno dal parchetto di via Bologna verso parco della Pace, al parco Linate 8 ottobre 2001, giardini della scienza fino al parco pubblico di via Papa Giovanni XXIII. Si stima di ripulire circa 80mila metri quadri di territorio cittadino.

Nella zona del parco pubblico di via Papa Giovanni XXIII i volontari, con la collaborazione dell’ente Parco Nord Milano, metteranno a dimora 100 arbusti forestali contribuendo al rimboschimento dell’area urbana. La piantumazione di ulteriori 200 piante continuerà nel mese di marzo in un’area di parco Rivolta. Il territorio di Bresso beneficerà, dunque, anche di interventi di riqualifica e tutela realizzati nell’ambito del filone ‘Ricostruiamo la natura’.