Ambiente: Zanella, ‘ascoltare Mattarella, Olimpiadi non siano solo occasione lucro’

Dicembre 4, 2023

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Il Presidente Mattarella ricorda al Paese l’urgenza prepotente della questione ecologica. Lo ringraziamo per aver sottolineato le priorità per l’oggi e per il futuro, soprattutto perché il Governo, tutto preso da fossile, trivelle e improbabili ponti, le nega completamente. In particolare è importante il riferimento alla montagna, bene comune prezioso e maltrattato come ‘un immenso parco giochi’ dice Il Presidente, parole che speriamo saranno lette con attenzione da chi pensa alle prossime Olimpiadi invernali unicamente come occasione di lucro”. Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella.