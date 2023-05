Amd: fatturato -9% a 5,35 mld di dollari, pesa debolezza mercato chip Pc

Maggio 3, 2023

New York, 3 mag. (Adnkronos/Dpa) – Il produttore di chip Amd ha comunicato che il suo fatturato del primo trimestre è stato di 5,35 miliardi di dollari, con un calo del 9% rispetto all’anno precedente, dovuto in gran parte alla flessione del mercato dei Pc. Il segmento di Amd che ha subito il maggior calo è quello dei chip per personal computer, le cui vendite sono crollate del 65% a 739 milioni di dollari. Le vendite di chip per data center sono rimaste stabili a circa 1,3 miliardi di dollari. L’azienda californiana Amd ha registrato una perdita netta di 139 milioni di dollari, rispetto ai 786 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.