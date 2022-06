Amministrative: Amelia, ‘Tommasi ha modus operandi diverso dalla politica che conosciamo’**

Giugno 13, 2022

Roma, 13 giu (Adnkronos) – “Non mi esprimo sulla politica ma per Damiano: è un’ottima persona di alto affidamento in qualsiasi campo perché ha un modus operandi che forse non combacia neanche con quello che siamo abituati a vedere in politica”. Lo dice l’ex portiere giallorosso nella stagione 20002001 Marco Amelia all’Adnkronos riguardo all’exploit elettorale dell’ex compagno di squadra Damiano Tommasi, candidato sindaco a Verona. “Gli auguro davvero il meglio e che riesca nel suo intento a livello di persona, Damiano lo conoscono tutti e non devo essere certo io a dire di che pasta è fatto”, ha concluso l’ex portiere di Milan e Roma.