Amministrative: Boccia, ‘Pd primo partito sempre più femminista e giovane’

Giugno 27, 2022

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Il Partito democratico si conferma il primo partito in Italia, non nei sondaggi ma nelle liste che sono state elette, in molte città il Pd ha ottenuto numeri oltre il 20%”. Così Francesco Boccia, responsabile Enti Locali del Pd, a Radio Immagina.

“Questo perché attraverso i nostri candidati abbiamo rappresentato la nostra idea di società con una classe dirigente rigenerata in un mix tra nuove generazioni e storici militanti che si sono messi al servizio del progetto collettivo e tante donne in prima linea nel partito e nelle liste. Abituiamoci sempre più ad un Pd donna e giovane, che fa del femminismo un punto fermo e trasforma in una piattaforma politica le tante battaglie delle nuove generazioni”.

“Tra le tante donne elette le tre sindache che hanno vinto i ballottaggi, a Piacenza Katia Tarasconi, a Cuneo Patrizia Manassero e a Carrara Serena Arrighi, rafforzeranno sempre più la rete delle sindache progressiste. Siamo solo all’inizio di un percorso di rigenerazione della politica che vogliamo completare con le politiche 2023”.