Amministrative: Boccia, ‘Pd unisce progressisti, basta rodeo alleanze’

Giugno 23, 2022

Roma, 23 giu- (Adnkronos) – “I dibattiti che si rincorrono nei palazzi in queste ore sul ‘chi sceglie chi’ sono assolutamente incomprensibili. La politica non è un rodeo tra singoli protagonisti ma costruzione di un’idea comune di società”. Così Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale e commissario della Federazione di Cosenza dalle elezioni amministrative del 2021 fino al congresso che ha portato all’elezione del nuovo segretario provinciale Vittorio Pecoraro e della nuova presidente Maria Locanto, intervenendo alla prima assemblea del Pd di Cosenza dopo il congresso.

“In queste ore, come dimostra anche la bella e partecipata assemblea provinciale del Pd di Cosenza, noi siamo al lavoro per dare al Paese una prospettiva comune; non ci stancheremo mai di lavorare per unire e rafforzare la coalizione dei progressisti e dei riformisti italiani. Non ha alcun senso parlare di quali alleati si preferiscono come se fosse un rodeo. L’avversario della nostra idea di società è la destra guidata da Salvini e Meloni. La prospettiva comune è, invece, una società aperta, che si batte per ridurre le diseguaglianze, che fa dei diritti, dell’europeismo e dello sviluppo sostenibile un punto fermo dell’azione politica alternativa alla destra”.

“Chi condivide questa idea di città sono certo che domenica non ci lascerà da soli in questa battaglia dei ballottaggi contro la destra ma voterà per noi. Se lavoreremo tutti nella stessa direzione e senza distinzioni, domenica sera vinceremo ancora e rafforzeremo ulteriormente l’idea di unità del centrosinistra”.