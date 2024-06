Amministrative: c.sinistra festeggia, tiene Firenze e Bari, ‘prende’ Perugia e Potenza**

24 Giugno 2024

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha già chiamato i due neo sindaci di Bari, Vito Leccese, e quella di Firenze, Sara Funaro, prima donna sindaco della città per congratularsi. Mentre lo spoglio dei ballottaggi è ancora in corso va profilandosi un risultato positivo per il centrosinistra che conferma le due città più importanti ai ballottaggi staccando di netto il centrodestra.

E poi strappa al centrodestra Potenza con Vincenzo Telesca, quasi una ‘rivincita’ dopo le regionali in Basilicata, e Perugia con Vittoria Ferdinandi. Un risultato, quest’ultimo, ritenuto decisivo dal Pd in vista delle regionali in Umbria in autunno dove il centrosinistra corre per riconquistare la regione attualmente guidata da una presidente leghista. Il centrosinistra al momento conferma anche Cremona. Mentre, tra gli altri capoluoghi al voto, Lecce e Rovigo passerebbero al centrodestra.