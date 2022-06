Giugno 13, 2022

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “Enrico, ‘argine alle destre’ non è una proposta politica. E dopo una legislatura dove tutti si sono alleati con tutti e Salvini ha governato con il tuo alleato Conte, è davvero poco credibile. Questo non è il nostro modo di concepire la politica perché conduce all’ingovernabilità”. Così Carlo Calenda replica ad Enrico Letta via twitter.