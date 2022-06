Amministrative: Cuppi (Pd), ‘vince bella politica e idea di società giusta ed equa’

Giugno 27, 2022

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “A Verona, Cuneo, Catanzaro, Parma, Piacenza, in tante città e comuni, vincono i diritti civili e sociali, l’antifascismo, il rispetto dell’ambiente, la lotta per il lavoro dignitoso, la legalità”. Così Valentina Cuppi, Presidente dell’Assemblea nazionale Pd, in un post su Facebook.

“Donne e uomini della nostra comunità hanno vinto una grande sfida, ieri notte. L’hanno vinta con la prossimità, mettendo al centro le persone. Dimostrando che la politica urlata, che contrappone le persone anziché unirle, perde di fronte a quella che nasce, cresce e vive con il dialogo, la competenza, l’attenzione ai diritti di tutte e di tutti. Oggi è un bellissimo giorno. Perché non vince solo il Partito Democratico, il centrosinistra, vincono la bella politica e un’idea di società più giusta ed equa”.