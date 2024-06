Amministrative: domani alle 11 conferenza stampa di Elly Schlein

24 Giugno 2024

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – Si svolgerà domani alle 11 al Nazareno, in Via Sant’Andrea delle Fratte 16, una conferenza stampa per commentare la vittoria del Pd e del centrosinistra ai ballottaggi delle elezioni amministrative, le prime della segreteria Schlein. Parteciperanno la segretaria del Pd Elly Schlein e il responsabile Enti locali, Davide Baruffi.