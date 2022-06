Amministrative: Fratoianni, ‘centrodestra forte e pericoloso’

Giugno 13, 2022

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “È evidente che le Amministrative sono elezioni particolari, in cui ci sono decine di liste civiche che deformano il dato delle forze politiche. Ci sono alcuni dati che, però, emergono. Intanto che il centrodestra unito esiste, ed è una presenza che io considero pericolosa, ed è forte. È per questo che al più presto bisogna uscire da una discussione astrusa sul perimetro dei campi, occorre entrare nel merito e definire una proposta per il Paese”. Lo afferma il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlando al Tg1 e al Tg3.

“Se si vuole battere la destra, occorre rapidamente -aggiunge- dare una prospettiva, avanzare una proposta di contenuti. Con chi si costruisce? Si costruisce con tutti coloro che immaginano una proposta alternativa alla destra: sul fisco una strada decisa nel segno della progressività, per una salario minimo dignitoso, che faccia leva sulla transizione ecologica per uno sviluppo diverso del Paese e contro le diseguaglianze sociali sempre più crescenti ed insopportabili”.