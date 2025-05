Amministrative: Fratoianni, ‘mandare a casa destra, elezione dopo elezione’

23 Maggio 2025

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “La destra al governo sta affossando il Paese e le nostre città: per questo bisogna mandarli a casa, e al più presto. Per invertire la rotta, restituire speranza a cittadini e cittadine e migliorare le loro condizioni. E dobbiamo farlo elezione dopo elezione, sfruttando ogni occasione utile. Possiamo farlo domenica 25 e lunedì 26 maggio in tante città, a partire da Genova dove una pessima destra è fuggita con la coda tra le gambe lasciando una città in ginocchio”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

“Il capoluogo ligure ora può tornare ad alzare la testa – prosegue il leader di SI – con Silvia Salis, che la destra ha provato senza successo ad offendere e attaccare in ogni modo, e con la coalizione di centrosinistra dove Alleanza Verdi e Sinistra ricopre un ruolo centrale e fondamentale. Per questo – conclude Fratoianni – occorre utilizzare queste ultime ore di campagna elettorale per convincere gli indecisi e portare al voto più persone possibili per Alleanza Verdi Sinistra e per un’alternativa credibile e quanto mai necessaria alla destra”.