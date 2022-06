Amministrative: Letta, ‘centrodestra perde male’

Giugno 27, 2022

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Il centrodestra perde e perde male dovunque anche perché ha fatto in alcuni casi delle scelte incredibili. In alcuni posti il centrodestra ha scelto come proprio candidato un fuoriuscito del centrosinistra e per me questa è la scelta peggiore che si possa fare. Quei candidati hanno perso, penso al risultato clamoroso di Catanzaro e penso che anche questo sia il segno della linearità che vuol dire che si lavora con coerenza e questo alla fine paga”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta.