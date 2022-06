Giugno 27, 2022

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – Il Pd ha “tessuto il filo del campo largo. Il campo largo è stato oggetto di prese in giro e le prese in giro in questo momento si sono rivoltate contro chi le faceva perchè si è visto che questa strategia paga, perche vinciamo e vinciamo bene in modo convincente”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta.