Maggio 16, 2022

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Ripercussioni dal voto delle amministrative? No, intanto perchè si vota per i comuni. Quindi io penso che sia molto difficile tirare conseguenze nazionali. Non credo che dopo le elezioni di giugno ci saranno terremoti politici”. Così Enrico Letta a Parma con il candidato sindaco Michele Guerra.