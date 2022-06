Amministrative: Salvini, ‘spiace per città perse, basta litigi nel centrodestra’

Giugno 27, 2022

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Spiace per le città perse al ballottaggio, nonostante l’impegno di candidati e militanti, spesso per le divisioni e i litigi nel Centrodestra come a Verona, che non si dovranno più ripetere. Spiace per la bassa partecipazione al voto, spesso inferiore al 30%, un segnale che costringe tutti a lavorare di più e meglio”. Così Matteo Salvini, pubblicando sui social i risultati elettorali del turno di ballottaggio. “Buon lavoro a tutti i nuovi Sindaci eletti e già da oggi al lavoro, che fra primo e secondo turno vedono passare il Centrodestra da 54 a 58”, aggiunge il leader della Lega, che conclude con “un abbraccio fra i tanti al nuovo sindaco di Lucca (strappata alla sinistra) e ai sindaci di Sesto San Giovanni e Frosinone, incontrati nei giorni scorsi. Buona settimana Amici!”.