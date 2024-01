Amministrative: Salvini, ‘un errore dividere centrodestra su uscenti’

Gennaio 9, 2024

Roma, 9 gen (Adnkronos) – “Per noi è sempre utile confermare un sindaco o un governatore uscente, in Abruzzo, in Piemonte e in Sardegna. Dividere il centrodestra sugli uscenti che hanno ben lavorato mi sembrerebbe un errore. Io non faccio battaglie di bandiera ma l’unità del centrodestra è fondamentale”. Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5 sulle amministrative.