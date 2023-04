Aprile 20, 2023

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “E’ in corso una tornata di elezioni amministrative. Abbiamo avuto le elezioni in Friuli che purtroppo abbiamo perso e la bella notizia di Udine. Credo che dobbiamo mettere ogni sforzo sulla tornata in corso. Ci sono ben 17 capoluoghi di provincia e una di regione, Ancona. Saremo tutte e tutti impegnati al fianco dei nostri candidati”. Così Elly Schlein in Direzione.