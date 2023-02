Anarchici: alla Camera proseguono audizioni Giurì, atti secretati

Febbraio 22, 2023

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – Proseguono i lavori del Giurì d’onore istituito alla Camera dopo le dichiarazioni in Aula del 31 gennaio scorso del deputato di Fdi e vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, nei confronti dei colleghi del Pd Debora Serracchiani, Silvio Lai e Andrea Orlando e del senatore, sempre del Pd, Valter Verini, per la loro visita in carcere ad Alfredo Cospito.

Dopo le audizioni di Serracchiani e Lai, ora ad essere ascoltato è Orlando, mentre nel pomeriggio sarà la volta di Donzelli. Finora non trapela nulla, anche perchè, come spiegato da Sergio Costa, del Movimento Cinquestelle, vicepresidente della Camera e presidente della commissione, sui lavori della stessa è stato posto il segreto.

L’organismo, composto anche da Roberto Giachetti, del Terzo Polo, Alessandro Colucci, di Noi Moderati, Annarita Patriarca, di Forza Italia, e Fabrizio Cecchetti, della Lega, dovrà valutare se si è verificata la lesa onorabilità degli esponenti Dem chiamati in causa da Donzelli e riferire entro il 10 marzo le conclusioni all’Aula, che si limiterà a prenderne atto.