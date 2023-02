Anarchici: Antoniozzi (Fdi), ‘Cospito pericoloso, rete terroristica attiva’

Febbraio 16, 2023

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Le gravi minacce dei gruppi anarchici, che annunciano un omicidio per rivendicare la situazione di Alfredo Cospito, ci confermano che le valutazioni di Nordio sulla permanenza del 41 bis sono corrette e che manca una condanna unanime sulle attività eversive degli anarchici”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vicepresidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Si tratta di minacce attendibili purtroppo – aggiunge Antoniozzi – in un contesto che ha già dovuto vedere il rafforzamento della scorta per ministri e sottosegretari. Serve una risposta non ambigua da parte dei settori della sinistra – continua – per isolare culturalmente chi, in sostanza, protesta perché il Governo non cede su una misura essenziale contro la mafia. Bisogna realmente evitare che l’eversione prevarichi i valori democratici e costituzionali che ognuno di noi è chiamato a condividere”.