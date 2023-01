Anarchici: Antoniozzi (Fdi), ‘vicenda Cospito solo un pretesto’

Gennaio 29, 2023

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “La lettera minatoria fatta pervenire al direttore de ‘Il Tirreno’, la scritta hic et nunc, gli incidenti e gli attentati di ieri dimostrando che c’è un’ondata anarchica eversiva che preoccupa. Al direttore de il Tirreno la nostra totale solidarietà, così come ai nostri diplomatici colpiti ieri in Spagna e Germania. La vicenda Cospito è un pretesto e dice bene Donzelli quando afferma che non trattiamo con i terroristi”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Ovviamente -aggiunge- le autorità sanitarie e carcerarie valuteranno la necessità di qualsiasi intervento per Cospito, nel rispetto assoluto della nostra Costituzione”.