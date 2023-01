Gennaio 28, 2023

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Lunedì prossimo in Commissione Giustizia il ministro Nordio risponderà al nostro question time sul caso di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto in regime di 41 bis, in fin di vita per la sua protesta non violenta. Noi chiediamo la revoca del 41/bis, come molte forze sociali e culturali del Paese“. E’ quanto rende noto Devis Dori, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.