Anarchici: Balboni (Fdi), ‘Pd in carcere da Cospito ha aperto voragine alla mafia’

Febbraio 1, 2023

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Il Pd si è sentito offeso dalla domanda del collega Donzelli, una domanda retorica che non voleva dire che il Pd sta con la mafia. Ma non vi rendete conto che andando in carcere a trovare Cospito avete aperto una voragine alla mafia? Io sono d’accordo che si possa andare in carcere. Ma perchè dopo avete fatto una conferenza stampa criticando il 41 bis? Avete aperto una voragine perchè la madre di tutte le battaglie” della mafia “è quella contro il 41 bis”. Così Alberto Balboni di Fdi in aula al Senato dopo l’informativa del ministro Carlo Nordio.