Anarchici: Balboni (Fdi), ‘solidarietà a Delmastro, da Pd stalkeraggio politico’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Esprimo la mia solidarietà all’onorevole Andrea Delmastro, persona di assoluta onestà e serietà politica e professionale di cui mi onoro essere amico da anni. La protesta messa in atto dal Partito democratico al Senato con l’abbandono dei lavori della commissione Giustizia a causa della sua presenza in rappresentanza del governo, è un atto di vero stalkeraggio politico, che mette le istituzioni e le regole parlamentari al servizio della propaganda politica”. Così Alberto Balboni, senatore di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama.

“Anche per Delmastro vale la presunzione di innocenza di cui all’art. 27 della Costituzione ed è quindi tutto da dimostrare che egli abbia violato qualsivoglia e del tutto presunto segreto d’ufficio”, puntualizza affermando poi che “non spetta al Pd ergersi ad accusatore e giudice insieme”. “Il fatto è che il Pd non perdona a Delmastro di aver dimostrato che mentre la sinistra credeva di strumentalizzare il caso Cospito contro il governo Meloni, in realtà era Cospito e attraverso di lui i detenuti al 41 bis per mafia a strumentalizzare il Pd”, conclude Balboni.