Anarchici: Bellucci (Fdi), ‘Stato non è ricattabile’

Gennaio 29, 2023

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Lo Stato non è ricattabile, le forze eversive non faranno venire meno il rispetto della legalità. La violenza anarchica esplosa ieri a Piazza Trilussa e la lettera -contenente un proiettile- recapitata al direttore de ‘Il Tirreno’, sono atti ingiustificabili e di matrice criminale”. Lo afferma Maria Teresa Bellucci, deputata di Fratelli d’Italia e viceministro al Lavoro e alle politiche sociali.

“La mobilitazione per Alfredo Cospito, da parte delle cellule anarchiche, è una strategia della tensione -aggiunge- di fronte alla quale lo Stato non intende indietreggiare. Esprimo tutta la mia solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, all’ispettore che è stato colpito alla testa a Roma e a Luciano Tancredi, direttore del quotidiano toscano; l’Italia non si fa intimidire, sono certa che gli autori verranno assicurati alla giustizia e la loro rete smantellata”.