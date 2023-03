Anarchici: Bergesio (Lega), ‘violenze non hanno nulla a che vedere con democrazia’

Marzo 5, 2023

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Guerriglia urbana a Torino, la città messa a ferro e a fuoco oggi fa i conti con i danni e i feriti. Ringraziamo le Forze dell’Ordine per il loro intervento a tutela della sicurezza dei cittadini di fronte alla furia anarchica, che non ha risparmiato aggressioni agli agenti, devastando vetrine, monumenti, auto e negozi. Queste manifestazioni sono inaccettabili, non hanno niente a che vedere con la democrazia: la politica sia unita nel condannare questi episodi pericolosi e preoccupanti”. Così in una nota il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio.