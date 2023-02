Anarchici: Berlusconi, ‘Cospito? Bene Nordio su 41 bis’

Febbraio 12, 2023

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Ha fatto bene” il ministro della Giustizia Carlo Nordio a confermare il carcere duro a Alfredo Nordio, “se – come immagino – ricorrono le condizioni perché quel regime carcerario sia indispensabile”. Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi in un’intervista a Il Giornale.

“Il 41 bis è una norma molto severa, che fu proprio il mio governo a rendere permanente. Dispiace dover sottoporre un essere umano – per quanto colpevole di gravi reati – a simili restrizioni, ma esse sono assolutamente indispensabili per impedire di continuare a svolgere un’azione criminosa dal carcere. E in ogni caso lo Stato non si fa ricattare e non si fa minacciare. Se mai, garantisce che la salute di ogni detenuto sia tutelata, anche di fronte a comportamenti autolesionisti”, rimarca ancora l’ex premier.