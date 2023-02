Febbraio 17, 2023

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Vergognoso il nuovo attacco alle istituzioni, in questo caso al ministro Nordio. Il tentativo di riportare l’Italia indietro nel tempo, auspicando terrorismo e rivoluzione, è non solo da condannare, da parte di tutti, ma da perseguire con forza e fermezza. Solidarietà al ministro Nordio”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, capogruppo FdI in commissione Giustizia a Palazzo Madama.