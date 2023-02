Anarchici: Biancofiore, ‘unità contro chi minaccia la pace nazionale’

Febbraio 2, 2023

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “La insulsa polemica intorno ai colleghi Donzelli e Delmastro delle Vedove, come volevasi dimostrare, ha aperto un varco al dilagare dell’estremismo anarchico . Ed ecco il drammatico annuncio di un attentato a Bologna che fa tremare le vene ai polsi. E ora il Pd cosa dice?Le divisioni della politica nazionale, innanzi ad un’escalation eversiva , sono servite solo a rafforzarne la convinzione di poter sopraffare lo Stato. Si corra immediatamente ai ripari, tutti i partiti dell’arco costituzionale si stringano intorno al Governo Meloni che è oggi più che mai il governo di tutti gli italiani, chiamato ad affrontare un inatteso invasore della pace nazionale”. Lo chiede Michaela Biancofiore, deputata di Coraggio Italia.

“Se si farà un solo ulteriore errore, se si farà anche minimamente filtrare l’idea che il 41-bis possa essere modificato, se si lascerà saldare l’anarchia con settori della mafia, i sacrifici di Falcone e Borsellino e di tanti altri eroi della legalità morti per la Patria, saranno bruciati nel falò delle vanità della più stolta politica. Mai come in questo momento -conclude Biancofiore – serve l’unità nazionale, l’orgoglio del Paese tutto, in opposizione ferma al tentativo di riemersione del terrorismo”.