Anarchici: Bonelli, ‘Donzelli, perché due versioni diverse?’

16 Settembre 2024

Roma, 16 set. (Adnkronos) – “Oggi il deputato Donzelli, durante la sua testimonianza al processo Delmastro, ha detto di non aver letto e avuto i verbali del Nic sui colloqui Delmastro con ndranghetisti e camorristi. Ma allora perché in aula della Camera dei deputati ha detto una cosa diversa? Questo è quanto dichiarava l’On. Donzelli il 31 gennaio del 2023 nell’aula della Camera dei Deputati: ‘su come siano arrivati questi documenti, mi permetto di dire che questi documenti sono depositati al Ministero della Giustizia, consultabili da qualsiasi deputato, non sono coperti da alcun segreto e sono stati inviati al Ministero della Giustizia dal Dipartimento penitenziario. Normalmente, prima di parlare, mi informo e qualsiasi deputato avrebbe potuto chiedere al Ministero della Giustizia di consultare questi documenti, senza alcun segreto’. Onorevole Donzelli, puó spiegare la ragione di due versioni diverse?”. Così il portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.