Anarchici: Borghi (Pd), ‘da Meloni vittimismo catacombale’

Febbraio 4, 2023

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – “L’unità tra le forze politiche è la pre-condizione, essenziale, per un’efficace lotta alla mafia e al terrorismo. L’operato di Fratelli d’Italia ha puntato a infrangere questa coesione, attraverso accuse false e infamanti e l’uso spregiudicato e fazioso dei poteri dello Stato. Davanti a tutto ciò, la presidente Meloni non trova nulla di meglio che immergersi in un vittimismo catacombale, che tende a preservare la tribù d’origine a scapito delle istituzioni. C’è poco da girare l’Europa alla ricerca di un’etichetta diversa, se poi riemerge l’originaria sostanza”. Lo dichiara il senatore del Pd Enrico Borghi.