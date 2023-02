Anarchici: Calenda, ‘basta parlare di Delmastro e Donzelli, facciamo un favore all’Italia’

Febbraio 17, 2023

Roma, 17 feb (Adnkronos) – Delmastro si deve dimettere? “Non per l’indagine, non si dimettono le persone per le indagini, le persone sono innocenti fino a sentenza definitiva. Si deve dimettere perchè è gravemente inopportuno che un sottosegretario dia una carta riservata a un compagno di casa membro del Parlamento. E’ una cosa grave. Ma Delmastro non si dimetterà, Nordio, e mi spiace, gli ha coperto le spalle, l’indagine finirà in nulla e se smettiamo di parlare di questa cosa facciamo un favore all’Italia”. Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà.