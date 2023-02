Anarchici: Calenda, ‘il Pd ha ragione, sì alla mozione contro Delmastro’

Febbraio 6, 2023

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – Voterete la mozione di censura contro il sottosegretario alla Giustizia Delmastro proposta dal Pd? “Sì, perché è netto che la ragione stia dalla parte del Pd”. Lo dice Carlo Calenda al ‘Corriere della sera’ aggiungendo: “Qui stiamo parlando dell’uso d’informazioni riservate nella disposizione di un sottosegretario alla Giustizia che vengono usate contro l’opposizione. È inaccettabile”.

Il leader di Azione spiega: “Nordio ha detto una bugia, perché se io fossi andato al ministero a chiedere quei documenti non me li avrebbero dati. E per questo adesso faccio una richiesta formale: vorrei avere le ultime conversazioni ascoltate nel carcere di Rebibbia. Domani posso andarle a prendere al ministero della Giustizia e farne un uso pubblico in Aula. Lo dice uno che ha sempre stimato Nordio. Però adesso basta. È una settimana che parliamo solo di Cospito. Anche questa è una trappola della destra che sta usando argomenti provocatori e inutili per montare un grande caos mentre non riesce a gestire il Paese”.

Calenda, tra l’altro, propone “l’istituzione di una commissione bicamerale redigente dove presenteremo un progetto di riforma delle istituzioni che discute l’assetto federale, le competenze che vanno riattratte al centro e di quelle in più che possono essere date alle Regioni quando non sfasciano il Paese. Ma anche poter discutere del monocameralismo e del premierato invece del presidenzialismo”.