Anarchici: Casu, ‘comunità romana Pd a fianco circolo Italia Lanciani’

Marzo 13, 2023

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “Totale solidarietà al segretario Vittorio Infante e a tutto il Circolo Pd Italia Lanciani e al Pd e ai Gd del secondo Municipio per l’ignobile attacco subito nella notte dalla sede di Via Catanzaro 3. Tutta la comunità democratica romana è al vostro fianco. Non ci lasceremo mai intimidire dai delinquenti che scelgono la via della violenza per colpire l’azione del Partito democratico e i presidi democratici sul territorio”. Lo scrive su Twitter il deputato Dem e segretario romano del Pd, Andrea Casu.