Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Lo Stato non si piega e non si piegherà a questa escalation di violenza e di minacce. Le intimidazioni non faranno mai venir meno la determinazione del governo. Vicinanza e solidarietà alle Forze dell’Ordine e a quanti, da giornalisti a diplomatici a giudici, sono stati attaccati in queste ore”. Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento.