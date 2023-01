Anarchici: Colosimo (Fdi), ‘Stato non concede scappatoie’

Gennaio 29, 2023

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Solidarietà e vicinanza al direttore del Tirreno, Luciano Tancredi, e al comando di Polizia di Roma, entrambi oggetto della violenza degli anarchici che già ieri ha colpito il nostro corpo diplomatico. Non ci stupisce che i seguaci di Alfredo Cospito adottino metodi vicini agli anni di piombo per ottenere la cancellazione del 41 bis al loro capo, ma noi non ci faremo intimidire. Lo Stato c’è, sarà forte e non si piegherà concedendo scappatoie”. Così Chiara Colosimo, deputato di Fratelli d’Italia.