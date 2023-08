Agosto 23, 2023

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Il Pd vuole costituirsi parte civile contro Delmastro nel processo per rivelazione di segreto d’ufficio. Non sanno distinguere la battaglia politica (anche aspra) dalla via giudiziaria, è più forte di loro. Per questo è impossibile dialogare politicamente con questo Pd”. Così Enrico Costa, deputato di Azione, su X.