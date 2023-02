Febbraio 2, 2023

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Ritengo che la vicenda vada trattata dal punto di vista politico e non giudiziario. Per intenderci, non condivido la foga di chi ha fatto un esposto alla magistratura. Confidiamo che, nel rapporto di leale collaborazione tra Governo e Parlamento, il ministro Nordio torni a brevissimo alle Camere per offrire una puntuale ricostruzione della vicenda e le sue conclusioni”. Così Enrico Costa, deputato di Azione e presidente della Giunta per le Autorizzazioni.