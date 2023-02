Anarchici: De Micheli, riuniamo opposizioni per dimissioni Donzelli e Delmastro’

Febbraio 4, 2023

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – Giorgia Meloni rivela nella vicenda parlamentare su Cospito tutta la sua inadeguatezza. Prendendo le difese degli indifendibili Donzelli e Delmastro, si qualifica per quel che è: l’incerta guida di un manipolo di neofiti delle istituzioni che non hanno capito come comportarsi. Solo le loro dimissioni possono parzialmente lenire la grave ferita aperta nelle istituzioni”. Lo afferma la deputata Paola De Micheli, candidata alla segreteria del Pd.

“Dimissioni -aggiunge- che converrebbero anche alla Meloni: come può fidarsi di persone così una presidente del Consiglio ? Riuniamo le opposizioni per rafforzare la richiesta di dimissioni e un cambiamento di stile completo da parte di chi ha il dovere di rappresentare il Paese con dignità e onore”.