Febbraio 1, 2023

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – Le notizie contenute nella relazione del Dap sul caso Cospito diffuse ieri dal deputato di Fdi Giovanni Donzelli in Aula alla Camera erano contenute “in un’informativa che riguardava osservazioni in carcere, non conteneva né intercettazioni, né captazioni ambientali né tantomeno inchieste”. Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia in quota Fdi, Andrea Delmastro, intercettato a pochi passi da Montecitorio.