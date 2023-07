Anarchici: Faraone (Az-Iv), ‘Meloni ha speculato su inchieste simili a quella di Delmastro’

Luglio 7, 2023

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Se dovessimo far valere sempre il principio secondo cui quando a qualcuno che ricopre una carica arriva un avviso di garanzia, in quanto avvisato, quel qualcuno si deve automaticamente dimettere, daremmo un potere alla magistratura incredibile. Funzionerebbe tutto in nome di principi che hanno poco a che fare con la giustizia”. Così Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva, intervistato a L’aria che tira su La7.

“Basti ricordare il caso Consip – continua il deputato del partito di Matteo Renzi -. L’inchiesta fece scoppiare un caso e si disse che si sarebbe dovuto dimettere l’intero governo Renzi. Poi, dopo addirittura l’arresto del padre di Matteo Renzi e la diffamazione del generale Del Sette, si è stabilito che’‘il fatto non sussiste”. Ma, conclude Faraone, “non si può non premettere che Giorgia Meloni ha costruito la propria fortuna politica speculando su inchieste simili a quelle di cui oggi sono oggetto la Santanché e Delmastro. Da parte sua non c’è quindi alcuna credibilità quando critica gli interventi della magistratura”.