Anarchici: Fontana, ‘nessun sindacato su parole deputati ma serve rispetto reciproco’

Gennaio 31, 2023

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Non è compito del presidente della Camera, e anche dei vicepresidenti che stamattina si sono attenuti a tale principio, entrare nel merito politico delle dichiarazioni rese in quest’Aula da parte dei deputati. I toni e le parole utilizzati nell’ambito della dialettica politica devono tuttavia essere sempre mantenuti nell’alveo del rispetto reciproco: deve essere assicurato nei confronti dei singoli colleghi e delle forze politiche qui rappresentate, ma anche dell’istituzione di cui facciamo parte”. Lo ha affermato intervenendo in Aula il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

“Nella parte antimeridiana della seduta, però, facendo riferimento sia alle espressioni contenute nell’ultima parte dell’intervento del deputato Donzelli che ad affermazioni rese successivamente da altri deputati anche di opposizione, la dialettica politica -ha lamentato Fontana- è andata senza dubbio oltre il rispetto di tale principio. In proposito, nell’ambito delle prerogative previste dall’articolo 58 del Regolamento, è stato richiesto al presidente della Camera di nominare un’apposita commissione che sarà incaricata di verificare quanto accaduto e la fondatezza delle affermazioni rese durante la seduta. Ritengo che l’attivazione di tale strumento potrà senz’altro condurre ad un’opportuna soluzione della vicenda”.

“Ed è per questo -ha concluso Fontana- che invito tutti i Gruppi parlamentari, alla luce dell’importanza e della condivisione politica che caratterizza sia la proposta di legge volta all’istituzione della commissione d’inchiesta Antimafia, sia il provvedimento per l’istiuzione della commissione d’inchiesta sui rifiuti, nonchè la mozione sulle malattie oncologiche, a voler convenire a riprendere un ordinato esame di tali provvedimenti, su cui, lo ripeto, mi pare che non via sia alcuna divergenza di carattere politico”.