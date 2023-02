Anarchici: fonti, ‘condizioni Cospito non preoccupano, peso aumentato’

Febbraio 28, 2023

Milano, 28 feb. (Adnkronos) – Lo stato di salute di Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame dallo scorso 20 ottobre per protesta contro il regime carcerario del 41 bis, sembra non destare particolare preoccupazione: “Le sue condizioni sono stazionarie, i valori risultano nella norma e fino a ieri ha assunto integratori” assicurano fonti giudiziarie e ospedaliere. “Condizioni tali per cui non necessita di degenza” tanto che ieri è stato trasferito dall’ospedale San Paolo di Milano nel reparto Sai del carcere di Opera, dove “continua a essere assicurata la massima attenzione”. Entrato nella struttura ospedaliera lo scorso 11 febbraio con un peso di circa 70 chili, “è stato dimesso con un peso di oltre 72 chili”.