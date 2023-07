Anarchici: fonti, ipotesi dimissioni Delmastro non è in campo

Luglio 6, 2023

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Non scherziamo, non se ne parla”. Così autorevoli fonti di governo all’Adnkronos, circa l’ipotesi di un passo indietro del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro dopo la decisione del gip di Roma di disporre l’imputazione coatta per l’esponente di Fdi, indagato per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso Cospito, l’anarchico detenuto al 41 bis. L’ipotesi di un passo indietro di Delmastro dal ruolo che riveste nel dicastero di via Arenula non sarebbe dunque sul tavolo -“resta dov’è, le dimissioni non gli sono state chieste né lo saranno”-, mentre le stesse fonti non nascondono la sorpresa per la decisione del gip arrivata dopo che la Procura di Roma, che ora dovrà formulare una richiesta di rinvio a giudizio, aveva chiesto l’archiviazione per Delmastro ritenendo l’esistenza oggettiva della violazione ma che non ci fossero prove sull’elemento soggettivo, ovvero che fosse consapevole dell’esistenza del segreto.