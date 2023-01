Gennaio 31, 2023

Roma, 31 gen (Adnkronos) – “Donzelli cita documenti e colloqui. Anche in relazione al suo ruolo, è vice presidente del Copair, chiediamo dica ufficialmente come ha avuto questi documenti, a che titolo e perchè ha fatto un grande servizio a Cospito, lo ha fatto diventare il tramite tra anarchici e mafia”. Lo ha detto Federico Fornaro, del gruppo Pd Italia progressista e democratica, in aula alla Camera in relazione alle parole pronunciate dal deputato di FdI in mattinata sul Cospito e il Pd.