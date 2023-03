Anarchici: Foti, ‘aspettiamo che sinistra condanni violenze Torino’

Marzo 5, 2023

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Mentre ieri a Firenze andava in scena la manifestazione contro un fascismo immaginario coordinata dal trio Schlein, Conte, Landini -che altro non è stata che un attacco continuo al Governo Meloni- a Torino gli anarchici, in ‘solidarietà’ a Cospito, si sono divertiti a devastare un’intera città. Una vera e propria guerriglia, con disordini, decine di fermi, arresti, due agenti di polizia feriti e 160 persone identificate. Una violenza inaccettabile che Fratelli d’Italia condanna fermamente, con la speranza che venga fatto altrettanto da tutte le forze politiche. Anche e soprattutto da chi ieri era nella piazza di Firenze, sfilando in quella che tutto è sembrata tranne una manifestazione contro la violenza, bensì una passerella per mettersi in mostra, con alcuni leader di partito che sugli scontri di Torino e la furia anarchica, quella sì reale e pericolosa, non hanno ancora proferito parola”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.