Anarchici: Foti (FdI), ‘lo Stato non arretra, silenzio su attentati appare come connivenza’

Roma, 31 gen (Adnkronos) – “Lo Stato non si piega davanti a minacce e intimidazioni. E fa bene il governo Meloni a non arretrare di un millimetro sul carcere duro e 41bis, a maggior ragione, dopo le escalation di violenze di queste ultime ore di terroristi e anarchici. Il silenzio sugli attentati di coloro che chiedono che a Cospito sia tolto il 41-bis appare più connivenza che indifferenza. E questo silenzio conferma come la scelta migliore sia il mantenimento della misura”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.