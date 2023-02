Anarchici: Foti, ‘parlamentari Dem spieghino visita a mafiosi su indicazione Cospito’**

Febbraio 2, 2023

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Oggi ‘Il Fatto quotidiano’ rivela che lo scorso 12 gennaio i parlamentari Pd Walter Verini, Andrea Orlando, Debora Serracchiani e Silvio Lai, in una visita nel carcere di Sassari ad Alfredo Cospito, sono stati indirizzati dallo stesso anarchico a parlare con tre mafiosi suoi vicini di cella, Rampulla, Presta e Di Maio. Di fronte a questa rivelazione di inaudita gravità, che vede i parlamentari Dem accogliere le indicazioni di Cospito, chiederemo spiegazioni immediate e chiare in tutte le sedi. Occorre che i parlamentari del Pd dicano le ragioni per le quali non abbiano rifiutato la richiesta del terrorista Cospito. Fratelli d’Italia continuerà la battaglia in difesa del 41 bis per terroristi e mafiosi”. Lo afferma Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.