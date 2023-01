Anarchici: Foti, ‘rispetto tra partiti, chiarezza su terrorismo e pene inflitte dallo Stato’

Gennaio 31, 2023

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Rispetto al dibattito di questa mattina in Aula e fermo restando che per Fratelli d’Italia è indispensabile l’approvazione urgente della commissione Antimafia, ritengo che sia necessario rispettarsi tra forze democratiche sempre e comunque. Ma quando minacciano te o la tua famiglia in nome di un criminale, come avvenuto ieri al deputato Chiara Colosimo, certamente vieni influenzato anche nei toni. L’auspicio è la chiarezza di tutti sul tema della violenza, del terrorismo, delle pene che lo stato infligge”. Lo afferma in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.